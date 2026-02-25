Реклама

На обшивке пассажирского самолета обнаружили пулевое отверстие

PYOK: Самолет American Airlines был поврежден пулей во время рейса в Колумбию
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines был поврежден пулей во время рейса в Колумбию. Об этом стало известно Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 23 февраля во время перелета из Майами, США, в Медельин. После приземления в аэропорту назначения сотрудники обнаружили на обшивке Boeing 737MAX пулевое отверстие. Лайнер вывели из эксплуатации, затем перенаправили в Америку для детальнейшего расследования. Авиакомпания подтвердила, что сообщений о пострадавших или проблемах, связанных с полетом, не поступало.

Ранее пассажирский самолет United Airlines объявили местом преступления после обнаружения следа от пули. Для тщательной проверки лайнера перед посадкой пассажиров на борт пригласили специалистов службы безопасности.

