Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

17:04, 19 февраля 2026Путешествия

Пассажирский самолет объявили местом преступления после обнаружения следа от пули

Самолет United Airlines на три часа опоздал на рейс из-за следа от пули
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

На борту пассажирского самолета авиакомпании United Airlines был обнаружен след от огнестрельного выстрела. Об этом сообщил портал PYOK.

17 февраля Boeing 737 опоздал на рейс из Ньюарка в Майами, США, после обнаружения в багажном отделе следа от пули, который располагался над сиденьями. Для тщательной проверки лайнера перед посадкой пассажиров на борт пригласили специалистов службы безопасности. Они объявили территорию местом преступления и задержали вылет на три часа.

В итоге полицейские не смогли установить причину инцидента. Отправление одобрили, воздушное судно благополучно вылетело в аэропорт назначения.

Ранее лайнер JetBlue вернулся на аэродром в Ньюарке вскоре после вылета. Причиной инцидента стало задымление в кабине пилотов.

