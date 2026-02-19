Пассажирский самолет объявили местом преступления после обнаружения следа от пули

Самолет United Airlines на три часа опоздал на рейс из-за следа от пули

На борту пассажирского самолета авиакомпании United Airlines был обнаружен след от огнестрельного выстрела. Об этом сообщил портал PYOK.

17 февраля Boeing 737 опоздал на рейс из Ньюарка в Майами, США, после обнаружения в багажном отделе следа от пули, который располагался над сиденьями. Для тщательной проверки лайнера перед посадкой пассажиров на борт пригласили специалистов службы безопасности. Они объявили территорию местом преступления и задержали вылет на три часа.

В итоге полицейские не смогли установить причину инцидента. Отправление одобрили, воздушное судно благополучно вылетело в аэропорт назначения.

Ранее лайнер JetBlue вернулся на аэродром в Ньюарке вскоре после вылета. Причиной инцидента стало задымление в кабине пилотов.