JW: На Украине боятся, что референдум об уступках может пойти не по плану

На Западе заявили о том, что на Украине началась паника из-за референдума, а на президента страны Владимира Зеленского оказывают давление с целью не допустить его проведения. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Еще 23 февраля около 50 неправительственных организаций призвали Зеленского не допускать проведение референдума о территориальных уступках ни при каких обстоятельствах.

«Они полагают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя конституция Украины предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану», — отмечается в материале.

Ранее Владимир Зеленский высказался о возвращении к границам 1991 года, а также заявил, что территориальные уступки со стороны Киева приведут к расколу украинского общества.