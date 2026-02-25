Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:35, 25 февраля 2026Бывший СССР

На Украине началась паника из-за референдума

JW: На Украине боятся, что референдум об уступках может пойти не по плану
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Западе заявили о том, что на Украине началась паника из-за референдума, а на президента страны Владимира Зеленского оказывают давление с целью не допустить его проведения. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Еще 23 февраля около 50 неправительственных организаций призвали Зеленского не допускать проведение референдума о территориальных уступках ни при каких обстоятельствах.

«Они полагают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя конституция Украины предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану», — отмечается в материале.

Ранее Владимир Зеленский высказался о возвращении к границам 1991 года, а также заявил, что территориальные уступки со стороны Киева приведут к расколу украинского общества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока невозможно». Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в Европейский союз

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Король Норвегии госпитализирован

    На Украине началась паника из-за референдума

    Парень попытался быть загадочным на первом свидании и столкнулся с полицейскими

    В Белоруссии продают деревню с позитивным названием

    Определено неочевидное влияние небольшой дозы алкоголя на мозг

    Муж застал секретаршу школы в постели со школьником в День святого Валентина

    Юным москвичам предложили выбрать имена для собак из приюта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok