23:49, 25 февраля 2026

На Украине сообщили о способности российских дронов на оптоволокне долетать до Харькова

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Российские FPV-дроны на оптоволокне начали долетать до Харькова. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный также по позывному Флеш.

По его словам, первый случай зафиксировали на северной окраине города. Как уточняет Telegram-канал «Осведомитель», это примерно на удалении в 23-25 км от линии боевого соприкосновения.

«Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать», — подчеркнул Бескрестнов. Он добавил, что такие дроны не обнаруживает радиоэлектронная разведка, могут помочь радиолокационные станции, однако и они не справятся в случае низкого полета беспилотников.

Ранее советник министра обороны предупредил, что ВС России могли начать устанавливать FPV-дроны на запускаемые в сторону Украины дроны «Герань».

