16:58, 25 февраля 2026Мир

На Западе выступили с серьезным призывом по Украине

Дизен: ЕС стоит серьезно заняться переговорами по конфликту на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) стоит серьезно заняться обсуждением путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своем аккаунте социальной сети X.

«Нежелание обсуждать гарантии безопасности как Украины, так и России позволяет поджигателям войны делать вид, что они стремятся к миру. Четыре года войны — этого уже достаточно; вступайте в серьезные дискуссии», — выступил с призывом эксперт.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Россия не должна добиться выгодных для себя условий в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

22 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европейский союз не способен помочь переговорному процессу по Украине.

    На Западе выступили с серьезным призывом по Украине

