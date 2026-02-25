На Западе выступили с серьезным призывом по Украине

Дизен: ЕС стоит серьезно заняться переговорами по конфликту на Украине

Европейскому союзу (ЕС) стоит серьезно заняться обсуждением путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своем аккаунте социальной сети X.

«Нежелание обсуждать гарантии безопасности как Украины, так и России позволяет поджигателям войны делать вид, что они стремятся к миру. Четыре года войны — этого уже достаточно; вступайте в серьезные дискуссии», — выступил с призывом эксперт.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Россия не должна добиться выгодных для себя условий в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

22 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европейский союз не способен помочь переговорному процессу по Украине.