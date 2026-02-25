Назван мотив заказного убийства крупного российского бизнесмена

СК: Убийство бизнесмена из Оренбурга заказал должник из-за ₽15 млн, он задержан

Мотивом заказного убийства крупного бизнесмена из Оренбурга стал долг в 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Задержан заказчик преступления — 49-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в приготовлении убийства по найму. По данным ФСБ, он и его жертва — оба выходцы из Центральной Азии, получившие гражданство России.

По версии следствия, в сентябре 2025 года предприниматель решил не возвращать другому бизнесмену долг в размере 15 миллионов рублей и попросил знакомого найти киллера. Заказчик передал ему фотографию жертвы и данные о его личности, а также снабдил деньгами на покупку автомобиля и огнестрельного оружия для совершения преступления.

Предполагаемый исполнитель убийства обратился в правоохранительные органы. Силовики инсценировали преступление и задержали заказчика при передаче денег киллеру. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.