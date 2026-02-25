Реклама

Культура
14:52, 25 февраля 2026Культура

Названы дата и место прощания со звездой «А зори здесь тихие»

Прощание с заслуженной артисткой России Ириной Шевчук состоится 28 февраля
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Шевчук состоится 28 февраля в Москве. Об этом сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук, ее слова приводит РИА Новости.

Церемония начнется в 10 часов утра в Центральной клинической больнице №1. После этого Шевчук будет похоронена на Троекуровском кладбище.

24 февраля сообщалось, что Ирины Шевчук не стало в возрасте 74 лет. Актриса, наиболее известная по фильмам «А зори здесь тихие», «Приключения желтого чемоданчика» и «Белый Бим Черное ухо», несколько лет боролась с лимфомой головного мозга. Дочь артистки рассказала, что ее самочувствие улучшилось перед кончиной, последние дни она провела дома.

