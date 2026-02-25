Реклама

20:28, 25 февраля 2026

Названы две составляющие крепкого сна

Врач Марин призвала ужинать не позднее девяти часов вечера ради крепкого сна
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: larisa Stefanjuk / Shutterstock / Fotodom

Врач Сара Марин заявила, что двумя составляющими крепкого сна являются ранний ужин и четкий режим дня. На ее слова обратило внимание издание Infobae.

По словам Марин, если человек поздно ужинает, то организм перед сном будет заниматься перевариванием пищи, а не расслабляться. В результате возникнут проблемы с эндокринными процессами и циркадными ритмами. В связи с этим доктор призвала ужинать не позднее девяти часов вечера.

Доктор добавила, что вредит качеству сна и привычка просыпаться в разное время. Например, если человек встает в будние дни в восемь часов утра, а в выходные — только к обеду, то в этом случае тоже возникнут проблемы с циркадными ритмами, добавила специалистка. Марин добавила, что попытки восполнить дефицит сна таким образом на самом деле неэффективны.

Ранее сомнолог Карема Магомедова рассказала о пользе дневного сна. По ее словам, отдых продолжительностью не более 20 минут улучшает умственную деятельность.

