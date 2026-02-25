Названы сроки передачи ЕС многомиллиардного кредита Украине

Нелюпшене: Евросоюз намерен передать Украине кредит на 90 млрд евро к Пасхе

Европейский союз (ЕС) планирует передать Украине кредит на 90 миллиардов евро к Пасхе. Об этом заявила посол Евросоюза в США Йовита Нелюпшене в эфире телеканала PBS News.

«Я уверена, что к Пасхе мы сможем достичь этого… Это деньги, которые нужны украинцам не только для обороны, но и для поддержания украинской экономики на плаву», — сообщила она.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюзом в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто отметил, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

В декабре 2025 года лидеры европейских стран приняли решение одобрить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Киева.