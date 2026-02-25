Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 25 февраля 2026Мир

Названы сроки передачи ЕС многомиллиардного кредита Украине

Нелюпшене: Евросоюз намерен передать Украине кредит на 90 млрд евро к Пасхе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Европейский союз (ЕС) планирует передать Украине кредит на 90 миллиардов евро к Пасхе. Об этом заявила посол Евросоюза в США Йовита Нелюпшене в эфире телеканала PBS News.

«Я уверена, что к Пасхе мы сможем достичь этого… Это деньги, которые нужны украинцам не только для обороны, но и для поддержания украинской экономики на плаву», — сообщила она.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюзом в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто отметил, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

В декабре 2025 года лидеры европейских стран приняли решение одобрить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по химзаводу в российском городе выросло

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Семенович раскрыла свой язык любви

    Самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем

    Живущий в США блогер-иноагент стал уборщиком снега

    Россиян призвали носить капустные образы

    Столетний храм в российском городе потрескался из-за строительства элитного ЖК

    Один из крупнейших банков России предсказал инфляцию по итогам 2026 года

    Метро европейской столицы начали готовить к войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok