Apple оштрафовали за продажу iPhone без зарядки

9to5Mac: Apple снова оштрафовали в Бразилии за продажу iPhone без зарядки

Корпорация Apple повторно получила штраф в Бразилии за отказ продавать свои смартфоны с зарядным устройством. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac со ссылкой на местные медиа.

Американская компания получила штраф от органов по защите прав потребителей бразильского штата Алагоас. Apple должна будет заплатить 101 627 реалов, или около 1,5 миллиона рублей. Регулятор постановил, что компания продавала смартфоны без «необходимого устройства для регулярного использования продукта».

«В ходе нашей оценки мы установили, что, перекладывая на потребителя бремя отдельной покупки предмета, необходимого для правильного использования продукта, компания нарушает принципы объективной добросовестности и прозрачности», — заявили в организации Procon-AL, которая занимается защитой прав потребителей.

Журналисты 9to5Mac напомнили, что Apple не в первый раз получает штраф за продажу iPhone без зарядки. В 2022 году Министерство юстиции Бразилии даже распорядилось приостановить продажи смартфонов в стране из-за отсутствия зарядных аксессуаров. Apple перестала комплектовать смартфоны зарядным девайсом в 2020 году — позже ее примеру последовала Samsung и многие другие производители смартфонов.

