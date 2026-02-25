Реклама

07:37, 25 февраля 2026Спорт

Норвежский клуб с российским вратарем второй раз обыграл «Интер» и вышел в 1/8 финала ЛЧ

«Буде-Глимт» с Хайкиным второй раз обыграл «Интер» и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Норвежский Буде-Глимт на выезде обыграл миланский «Интер» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 25 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Йенс Петтер Хеуге и Хокон Эвьен. У «Интера »забитый мяч на счету Алессандро Бастони.

В составе «Буде-Глимт» весь матч провел российский голкипер Никита Хайкин. Он отразил шесть ударов по своим воротам. В ближайшее время голкипер намерен получить норвежский паспорт.

«Буде-Глимт» второй раз обыграл «Интер» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. В Норвегии команда Хайкина одержала победу со счетом 2:1.

