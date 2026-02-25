Реклама

08:25, 25 февраля 2026

Обвинившего Россию главу британской армии заподозрили в пристрастии к «порошку Зеленского»

Боуз раскритиковал обвинения начальника Генштаба Британии Найтона в адрес России
Александра Синицына
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Главу британской армии Ричарда Найтона, выступившего с обвинениямив адрес России, заподозрили в пристрастии к наркотикам. Такое предположение сделал ирландский журналист Чей Боуз, раскритиковавший начальника Генштаба Великобритании на своей странице в соцсети Х.

«Похоже, глава британской армии приложился к "порошку Зеленского" из Колумбии? В перерывах между своим нескладным враньем он рассуждает об "империализме". Да-да, глава британской армии (или того, что от нее осталось) читает России нотации об империализме», — написал Боуз комментарий к видео Найтона.

Кроме того, журналист привел статистику, согласно которой Киев лишился 1,5 миллиона военных за период конфликта.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский захотел отменить мобилизацию в республике. Он бы предпочел перевести армию на контракты, если бы у страны был на это бюджет.

