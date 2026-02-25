Определена неочевидная причина развития жировой болезни печени

Gut: Избыточный вес матери и отца повышает риск жировой болезни печени у детей

Избыточный вес матери и отца до беременности может повышать риск развития жировой болезни печени у их детей во взрослом возрасте. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти двух тысяч участников британского когортного исследования ALSPAC. Работа опубликована в журнале Gut.

Ученые оценили индекс массы тела родителей до зачатия и сопоставили его с риском развития MASLD — метаболически ассоциированной стеатозной болезни печени — у детей к 24 годам. К этому возрасту заболевание было выявлено примерно у каждого десятого участника. Оказалось, что каждый дополнительный килограмм на квадратный метр ИМТ матери увеличивал риск MASLD у ребенка на 10 процентов, а аналогичное повышение ИМТ отца — на 9 процентов.

Если оба родителя имели избыточный вес или ожирение до беременности, вероятность развития жировой болезни печени у их ребенка в молодом возрасте возрастала более чем в три раза по сравнению с детьми родителей с нормальным ИМТ. При этом около двух третей выявленной связи объяснялось накоплением избыточной массы тела у самих детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на возможное влияние здоровья обоих родителей до зачатия на метаболические риски следующего поколения и подчеркивают важность профилактики избыточного веса на этапе планирования беременности.

