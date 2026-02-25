Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 25 февраля 2026Экономика

В России решили не запрещать использование ветхих судов для ловли рыбы

Замминистра Чекушов заявил об отсутствии планов запрещать старые рыболовные суда
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Минпромторг России не планирует вводить ограничения по сроку эксплуатации для рыболовецких судов. Об этом на расширенном совещании по актуальным проблемам в сфере рыбного хозяйства в Совете Федерации рассказал замглавы ведомства Роман Чекушов, передает ТАСС.

Он уточнил, что министерство работает над безопасностью эксплуатации грузовых судов, которые перевозят опасные грузы и используются в формате река-море. А что касается судов для ловли рыбы, то по ним никаких предложений нет и не готовится.

Также замминистра подтвердил, что задачей ведомства остается работа над исполнением тех заказов по судам, которые рыбаки разместили на отечественных верфях.

До этого против ограничений эксплуатации ветхих судов рыбопромыслового флота уже выступило Росрыболовство. Представитель ведомства подчеркивал, что оно реализует программу модернизации рыбохозяйственного комплекса, которая показала свою эффективность.

Ранее сообщалось, что российские верфи лишились заказов на каждое шестое судно, запланированное в рамках программы инвестиционных квот (предоставление прав на вылов биоресурсов взамен на строительство флота или заводов по переработке в стране). Главной причиной срыва контрактов стало резкое удорожание работ из-за санкций, а также затягивание сроков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    В Японии испытали первое летающее беспилотное такси

    Разведывательные дроны MQ-9 превратят в носители крылатых ракет

    Власти Британии пообещали опубликовать все документы о преступлениях бывшего принца Эндрю

    Уиткофф назвал возможную «очень мощную» гарантию безопасности Украины

    Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины

    Уиткофф рассказал о креативных идеях по Украине

    Россиян предупредили о трех самых тяжелых осложнениях гонконгского гриппа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok