В России решили не запрещать использование ветхих судов для ловли рыбы

Замминистра Чекушов заявил об отсутствии планов запрещать старые рыболовные суда

Минпромторг России не планирует вводить ограничения по сроку эксплуатации для рыболовецких судов. Об этом на расширенном совещании по актуальным проблемам в сфере рыбного хозяйства в Совете Федерации рассказал замглавы ведомства Роман Чекушов, передает ТАСС.

Он уточнил, что министерство работает над безопасностью эксплуатации грузовых судов, которые перевозят опасные грузы и используются в формате река-море. А что касается судов для ловли рыбы, то по ним никаких предложений нет и не готовится.

Также замминистра подтвердил, что задачей ведомства остается работа над исполнением тех заказов по судам, которые рыбаки разместили на отечественных верфях.

До этого против ограничений эксплуатации ветхих судов рыбопромыслового флота уже выступило Росрыболовство. Представитель ведомства подчеркивал, что оно реализует программу модернизации рыбохозяйственного комплекса, которая показала свою эффективность.

Ранее сообщалось, что российские верфи лишились заказов на каждое шестое судно, запланированное в рамках программы инвестиционных квот (предоставление прав на вылов биоресурсов взамен на строительство флота или заводов по переработке в стране). Главной причиной срыва контрактов стало резкое удорожание работ из-за санкций, а также затягивание сроков.