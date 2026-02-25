Подполье анонсировало митинги на Украине за продолжение переговоров о мире

ТАСС: На Украине могут пройти митинги за продолжение переговоров о мире

Жители Украины в ближайшие дни могут выйти на мирные митинги в поддержку продолжения переговоров и скорейшего завершения боевых действий. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

По данным источника, на фоне неопределенности в переговорном процессе между Москвой и Киевом подполье фиксирует «необычайно активный интерес к организации» со стороны мирных жителей. Собеседник агентства отметил, что среди рядовых украинцев практически не осталось сторонников продолжения конфликта.

«Мы бы не стали исключать возможность проведения в разных областях Украины мирных акций в поддержку переговоров и завершения боевых действий в ближайшее время», — заявил представитель подполья, добавив, что многие готовы к миру «почти на любых условиях».

В движении также обратили внимание на рост поддержки пророссийского подполья среди жителей регионов. По словам источника, это свидетельствует как об усталости населения от конфликта и местного произвола, так и о падении доверия к действующей власти.

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что участники переговоров по урегулированию украинского конфликта работают в непростых условиях и осознают ответственность за результат.