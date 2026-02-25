Полыхающий на Украине объект газовой инфраструктуры после прилета сняли на видео

Атакована газовая инфраструктура Черниговской области, пожар видно за километры

«Реальний Чернігів» / Telegram

Нежинский район Черниговской области Украины подвергся атаке БПЛА. В результате зафиксированы прилеты по объекту газовой инфраструктуры, происшествие сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал «Реальний Чернігів».

В результате ударов на объекте начался сильный пожар, который видно за много километров от источника возгорания.

В начале февраля в Черниговской и Сумской областях Украины серьезные повреждения получила железнодорожная инфраструктура. В частности, были выявлены неисправности у локомотива и контактной сети.

Комментируя атаку на транспортную инфраструктуру Украины, в Минобороны РФ заявили, что были поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах Вооруженных сил республики (ВСУ).