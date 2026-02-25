Реклама

Экономика
19:07, 25 февраля 2026Экономика

Появилась возможность пожить в коттедже из «Жаркого соперничества»

В Канаде предложили арендовать коттедж из «Жаркого соперничества»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jayne / Airbnb

В Канаде появилась возможность пожить в коттедже из финала сериала «Жаркое соперничество». Соответствующее предложение появилось на платформе Airbnb.

В центре событий в канадском сериале оказываются хоккеисты из разных стран, связанные запутанными взаимоотношениями и спортивными амбициями. Коттедж, о котором идет речь, стал убежищем для главных героев — Шейна Холландера и Ильи Розанова. Здание площадью около 232 квадратных метров было построено в 2020 году в провинции Онтарио на берегу озера Маскока. В нем обустроены три спальни и столько же санузлов, гостиная, открытая кухня, а также камин. Среди особенностей объекта — панорамные стеклянные стены, а также наличие костровой зоны и почти 120-метровой частной береговой линии.

Аренда коттеджа будет доступна для всех желающих, начиная с 3 марта. Цена аренды соответствует категории люкс и редко опускается ниже тысячи долларов за ночь.

Ранее сообщалось, что иностранцы бросились скупать крестики как у россиянина из «Жаркого соперничества». По сюжету картины, персонаж актера Коннора Сторри Илья Розанов — православный христианин родом из Москвы.

