Появились подробности о повреждениях на химзаводе в Смоленской области после удара ВСУ

Инфраструктура химзавода ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области получила повреждения из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России.

«Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров, чем собственникам причинен значительный имущественный ущерб», — говорится в сообщении.

Об ударе украинских войск по заводу в Смоленской области стало известно ранее 25 февраля. Губернатор региона Василий Анохин ранее сообщил, что при атаке пострадали десять человек, еще четверых спасти не удалось.

Известно, что власти планируют эвакуацию граждан из близлежащего населенного пункта.