Наука и техника
12:35, 25 февраля 2026

Раскрыт эффективный способ облегчить симптомы псориаза

EJN: Высокая доля растительных продуктов в рационе снижает симптомы псориаза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ternavskaia Olga Alibec / Shutterstock / Fotodom

Более высокая доля растительных продуктов в рационе может быть связана с меньшей выраженностью симптомов псориаза. К такому выводу пришли исследователи из King’s College London. Результаты работы опубликованы в журнале European Journal of Nutrition (EJN).

В исследовании приняли участие 257 человек с псориазом. Ученые проанализировали их пищевые привычки и сопоставили потребление макронутриентов с тяжестью заболевания. Выяснилось, что участники в среднем употребляли избыточное количество свободных сахаров (11,2 процента от общей калорийности) и недостаточно клетчатки — около 20 граммов в день.

Наиболее выраженная связь была обнаружена между источниками белка и тяжестью симптомов. После учета индекса массы тела оказалось, что более высокая доля белка из мяса была связана с повышенной вероятностью тяжелого течения псориаза. В то же время большая доля растительного белка ассоциировалась со снижением риска выраженных симптомов. Кроме того, частое потребление сладких напитков также коррелировало с более тяжелым течением болезни, хотя эта связь ослабевала после поправки на массу тела.

Авторы подчеркивают, что результаты носят наблюдательный характер и не доказывают причинно-следственную связь. Тем не менее полученные данные указывают на потенциальную роль растительно-ориентированного питания в стратегии контроля псориаза и требуют дальнейших клинических исследований.

Ранее ученые выяснили, что порция клетчатки снижает риск болезней сердца.

    Обсудить
