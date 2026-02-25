Раскрыто состояние Федосеевой-Шукшиной на фоне сообщений об экстренной госпитализации

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла слухи о госпитализации актрисы

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла слухи об экстренной госпитализации актрисы. Ее слова передает «Абзац».

По словам Ольги Шукшиной, артистка на протяжении семи лет проходит плановые обследования на фоне проблем с сердцем. Сообщения о госпитализации Федосеевой-Шукшиной она назвала «безответственными вбросами».

«Мы дома. Каждый день наблюдаемся, идем к кардиологу, но не экстренно, а планово», — заявила собеседница издания.

Ранее 25 февраля сообщалось, что Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения состояния здоровья. По данным Shot, 87-летняя актриса после перенесенной в октябре операции на сердце жалуется на сильные боли в груди и одышку. После обследования медики якобы диагностировали у артистки сердечную недостаточность и предписали ей госпитализацию, так как есть риск инфаркта.