У Лидии Федосеевой-Шукшиной выявили риск инфаркта

87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к врачам из-за риска инфаркта

Народной артистке Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, 87-летняя актриса после перенесенной в октябре операции на сердце жалуется на сильные боли в груди и одышку. Известно, что в 2025 году ей провели стентирование, после чего состояние удалось стабилизировать.

Однако уже в феврале текущего года она снова стала жаловаться на проблемы с сердцем. После обследования медики диагностировали у Лидии Николаевны сердечную недостаточность и предписали ей госпитализацию, так как есть риск инфаркта.

Осенью минувшего года Федосеевой-Шукшиной потребовалась срочная операция. Она также жаловалась на боли в области сердца и тахикардию.