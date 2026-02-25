Реклама

18:43, 25 февраля 2026

Разведенный Богатырев прокомментировал слухи о романе с молодой актрисой

Актер Марк Богатырев опроверг слухи о романе со звездой «Ландышей» Никой Здорик
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Марк Богатырев, который недавно развелся с актрисой Татьяной Арнтгольц, прокомментировал слухи о романе со звездой сериала «Ландыши» Никой Здорик. Его слова приводит 5-tv.ru.

Артист заверил, что с молодой коллегой его связывает только дружба и общее театральное прошлое.

«Мы в одном театре выросли, потом встретились на премьере, а из этого сделали, как всегда, какой-то слух. У нее своя жизнь, у меня своя, мы дружим, приятельствуем. Иногда можем встретиться, пообщаться, но мы исключительно друзья», — заявил Марк.

В декабре 2025 года актер театра и кино, звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц развелись. Пара поженилась в 2020 году, в 2021 году у них родился сын Данила, который стал вторым ребенком для Арнтгольц и первенцем для Богатырева.

