Рейс пассажирского самолета задержался на 26 часов в России

TourDom: Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задержался на 26 часов

Пассажирский самолет отправится на курорт в России на десятки часов позже назначенного времени. Об этом сообщает TourDom.

По данным источника, рейс EO-438 авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сочи задержался на 26 часов. При этом из сочинского аэропорта в Казань рейс N4-413 вылетел с 12-часовым опозданием. Отставание других лайнеров составляет не более трех часов.

На данный момент воздушная гавань работает в штатном режиме. На прилет запланировано 62 рейса, а на вылет — 64.

Ранее россияне провели около 13 часов в самолете из-за транспортного коллапса в Сочи. Пассажиры должны были прилететь на курорт Краснодарского края около 10 утра 23 февраля. Однако из-за вводимых ограничений лайнер почти час кружил над аэропортом, а после ушел на запасной аэродром.