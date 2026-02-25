Реклама

Экономика
14:42, 25 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о наказании за бесплатный интернет

Юрист Виноградов: За подключение к Wi-Fi соседей есть риск сесть в тюрьму
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За подключение к Wi-Fi соседей без их ведома есть риск сесть в тюрьму. О наказании за бесплатный интернет предупредил россиян доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, пишет RT.

Юрист отметил, что само по себе подключение к соседской точке доступа без пароля не будет поводом привлечь человека к ответственности. Однако, если пароль был взломан, это могут расценить как покушение на охраняемую компьютерную информацию и вмешательство в работу сети. Тогда нарушителю грозят крупные штрафы или даже уголовная ответственность, пояснил Виноградов.

Мера наказания будет зависеть от последствий действий подключившегося — например, ограничился ли он просто выходом в интернет или повлиял на работу устройств. Так, если выяснится, что доступ к Wi-Fi соседа стал причиной блокировки, уничтожения или копирования данных, нарушения работы сети или компьютера, то нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере 18 месячных зарплат. Также есть риск наказания в виде исправительных работ и даже лишения свободы, подчеркнул эксперт.

Ранее россиян предупредили о наказании за слишком шумную уборку в квартире.

