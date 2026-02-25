Россиян предупредили о передающихся через грязные руки болезнях

Грязные руки повышают возможность возникновения гепатита и коронавируса

На руках человека может обитать более десяти миллионов бактерий, что делает их прекрасным орудием для передачи заболеваний. В беседе с «Пятым каналом» эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова предупредила россиян, чем грозит несоблюдение элементарных правил гигиены.

Эксперт выделяет несколько «болезней немытых рук». Так, лидером в данной категории стали кишечные инфекции. В частности, дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз, ротавирусная инфекция попадают в организм через рот вместе с пищей, которую человек берет немытыми руками.

Кроме того, респираторные вирусные инфекции передаются и контактным путем. Например, если человек с насморком прикрыл рот рукой, а затем взялся за поручень в транспорте, он может заразить следующего пассажира, который коснулся того же поручня, а затем лица.

Еще одной группой риска являются паразитарные заболевания. Так, яйца глистов могут быть на шерсти животных, почве и немытых овощах и фруктах. Попадая на руки, они легко переносятся в рот. Также следствием передачи бактерий с рук на лицо являются инфекции слизистых оболочек — конъюнктивиты, стоматиты, герпетические высыпания.

Также при тесном контакте и через загрязненные руки передаются кожные заболевания — например, стафилококковые пиодермии, грибковые инфекции.

Самойлова обозначила ситуации, когда гигиена рук критически необходима. Так, чтобы не играть в русскую рулетку с собственным здоровьем, мыть руки следует после возвращения с улицы и посещения общественных мест, перед едой и приготовлением пищи, после посещения туалета и смены подгузников.

Мыть руки следует после контактов с животными, причем домашние любимцы не исключение. Не забывать о гигиене следует после кашля, чихания, сморкания, после уборки и контакта с мусором, а также до и после ухода за больным или пожилым человеком.

Эксперт отметила, что мытье рук должно длиться не менее 20 секунд, уделяя должное внимание каждому пальцу, а также промежуткам между ними.

Ранее россиянам раскрыли способ определить болезни по состоянию языка. В частности, внезапно появившиеся трещины на языке могут свидетельствовать об анемии, грибковых, вирусных или бактериальных инфекциях.