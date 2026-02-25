Реклама

07:50, 25 февраля 2026Россия

Россиян предупредили об опасности весенней волны свиного гриппа

Роспотребнадзор предупредил россиян о возможной весенней волне свиного гриппа
Александра Синицына
В России стало расти количество зафиксированных случаев заражения гриппом A(H1N1)pdm09 (свиной грипп) и типа B. Эти штаммы способны спровоцировать новую волну болезней весной, об этом россиян предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора в мессенджере MАХ.

Спустя восемь недель 2026 года в РФ зарегистрировали порядка 750 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, что сравнимо с началом октября 2025 года.

За неделю было выявлено 5,8 тысячи новых заболеваний коронавирусом. Уточняется, что уровень аденовирусной инфекции по-прежнему низкий и угрозы пандемии не наблюдается.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, гражданам стоит чаще мыть руки, проветривать помещения и держать дистанцию с заболевшими, а также обращаться к врачу при первых симптомах.

