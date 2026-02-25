Россиян предупредили об ответственности после признания Telegram экстремистским

Юрист Хаминский: Запрет Telegram может коснуться большинства пользователей

Запрет деятельности Telegram из-за признания его экстремистским фактически приведет к невозможности его использования, если деятельность предполагает платные услуги самой площадки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram могут признать в России пособником террористов.

Юрист рассказал, что в терминах и определениях уголовного законодательства оплата услуг, покупка премиум аккаунтов Telegram, в случае его запрета, будет считаться финансированием экстремистской деятельности. При этом под финансированием такой деятельности правоприменитель понимает любые перечисления в адрес организации, чья деятельность на территории РФ признана экстремисткой и запрещена, пояснил он.

«Установить и доказать такие платежи в адрес Telegram будет крайне легко. Списание оплаты обычно происходит непосредственно со счета клиента. При этом обычное использование гражданами Telegram через различные сервисы ВПН не будет наказуемым», — прокомментировал Хаминский.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Telegram могут признать экстремистским в России. Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о нежелании администрации мессенджера сотрудничать с российскими властями.