Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 25 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об ответственности после признания Telegram экстремистским

Юрист Хаминский: Запрет Telegram может коснуться большинства пользователей
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Запрет деятельности Telegram из-за признания его экстремистским фактически приведет к невозможности его использования, если деятельность предполагает платные услуги самой площадки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram могут признать в России пособником террористов.

Юрист рассказал, что в терминах и определениях уголовного законодательства оплата услуг, покупка премиум аккаунтов Telegram, в случае его запрета, будет считаться финансированием экстремистской деятельности. При этом под финансированием такой деятельности правоприменитель понимает любые перечисления в адрес организации, чья деятельность на территории РФ признана экстремисткой и запрещена, пояснил он.

«Установить и доказать такие платежи в адрес Telegram будет крайне легко. Списание оплаты обычно происходит непосредственно со счета клиента. При этом обычное использование гражданами Telegram через различные сервисы ВПН не будет наказуемым», — прокомментировал Хаминский.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Telegram могут признать экстремистским в России. Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о нежелании администрации мессенджера сотрудничать с российскими властями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СБ ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Небензи

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Видео с победившей на Олимпиаде конькобежкой в откровенном костюме вызвало споры в сети

    В России призвали ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и налог на дивиденды

    Водителей предупредили об опасности снега для автомобиля

    Лавина из 10 тысяч голых мужчин погребла шесть человек

    Семак рассказал о сбившей его в Париже машине

    Сексологи раскрыли малоизвестную правду о сексе с глубоким проникновением

    Три страны попытались помешать планам России по «Орешнику»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok