Россиянам захотели помогать с жильем по-новому

В Госдуме предложили финансировать компании за помощь работникам с жильем

В Госдуме захотели помогать россиянам с приобретением жилья по-новому. В ЛДПР предложили финансировать компании за помощь работникам с арендой или покупкой квартир, сообщают «Известия».

«Предлагается внести в статью 15 Закона № 488-ФЗ новое положение, предусматривающее возможность введения органами государственной власти мер поддержки предприятий, оказывающих жилищную поддержку своих работников», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который планируют внести в Госдуму.

Это может быть как полная или частичная компенсация аренды жилья, так и участие работников в льготных жилищных программах — например, на базе корпоративной ипотеки, пояснили депутаты. Компаниям такая помощь тоже выгодна — мера поможет предотвратить текучку кадров.

Ранее россиян призвали брать ипотеку на двоих. По словам экспертов, так выше риск одобрения и есть шанс получить более выгодные условия.