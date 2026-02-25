Россиянин лишился почти трех миллионов рублей из-за поражения «Интера» в Лиге чемпионов

Россиянин лишился почти трех миллионов рублей из-за поражения «Интера» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Клиент букмекерской конторы проиграл 2,8 миллиона рублей, поставив на «Интер» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с норвежским «Буде-Глимт». Коэффициент на победу миланского клуба составлял 1,25.

Ответная встреча прошла в Милане 24 февраля и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Йенс Петтер Хеуге и Хокон Эвьен. У «Интера »забитый мяч на счету Алессандро Бастони.

В первом матче противостояния также победил «Буде-Глимт». Игра прошла в Норвегии, хозяева одержала победу со счетом 2:1. В обоих матчах ворота норвежского клуба защищал российский голкипер Никита Хайкин.