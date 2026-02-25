Севастополец взял на себя командование и уничтожил бойцов ВСУ в Работино

Военный из Севастополя Михаил Сухенко рассказал об уничтожении беспрерывно наступающих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Работино в 2023 году. Россиянин отметил в разговоре с RT, что ему пришлось взять командование на себя, поскольку старшего ранило.

Лейтенант поделился, что получил за это орден Мужества. Он пояснил, что тогда Украина пыталась организовать контрнаступление, используя западную бронетехнику, кассетные боеприпасы и химическое оружие.

Командир роты был ранен, поэтому решения принимал Сухенок. Он вместе с бойцами зашел во фланг противника — российские военнослужащие атаковали первыми и разнесли солдат ВСУ.

До этого сообщалось, что российский стрелок мотострелкового батальона с позывным Артист на гидроцикле увернулся от двух дронов и миномета ВСУ. Бойца спасло то, что он начал менять траекторию, уходя два раза влево и три раза вправо, что помогло обмануть противника.