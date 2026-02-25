Реклама

Россия
16:53, 25 февраля 2026Россия

Российские школьники отравились шаурмой

В Челябинске четверо пятиклассников отравились шаурмой, купленной в ларьке
Майя Назарова

Фото: Alexandra Pereba / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Челябинске четверо пятиклассников отравились шаурмой, купленной в ларьке. По факту случившегося с российскими школьниками возбудили уголовное дело.

Как выяснили следователи, продукция была приобретена в торговом павильоне на улице Братьев Кашириных. Стражи правопорядка изъяли образцы проданного товара, а также запросили медицинскую документацию у владельцев ларька.

В рамках расследования будет дана оценка действиям ответственных лиц за соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пояснили следователи.

До этого стало известно, что в Красноярском крае двое детей насмерть отравились пельменями. Медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Они с семьей съели на ужин пельмени, приобретенные в местном магазине. Родителей и еще двоих детей доставили в больницу.

