Россия
12:31, 25 февраля 2026Россия

Российские войска ударили по энергообъектам на Украине

Минобороны: ВС России ударили по топливно-энергетическим объектам на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергетическим объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что объекты топливно-энергетического комплекса использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, авиация, ударные БПЛА, артиллерия и ракетные войска атаковали места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В этот же день стало известно, что Крым подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины. В российском оборонном ведомстве сообщили, что над регионом было уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.

