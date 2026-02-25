Российские войска ударили по энергообъектам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергетическим объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Отмечается, что объекты топливно-энергетического комплекса использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Помимо того, авиация, ударные БПЛА, артиллерия и ракетные войска атаковали места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.
В этот же день стало известно, что Крым подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины. В российском оборонном ведомстве сообщили, что над регионом было уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.