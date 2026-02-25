Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

Рэпер Гео Пика заплатит 10 тысяч рублей за трек с оскорблением полицейских

Российского рэпера Гео Пика (настоящее имя Георгий Джиоев) оштрафовали за разжигание нанависти и вражды к сотрудникам полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Как установил сыктывкарский городской суд, в тексте одной из своих песен Джиоев оскорблял и вызывал ненависть к сотрудникам полиции. После того как трек был опубликован в социальных сетях артиста, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении. По решению суда рэпер заплатит 10 тысяч рублей.

12 февраля рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, дал милостыню перед заседанием суда по делу о грабеже.

