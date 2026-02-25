Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 25 февраля 2026Силовые структуры

Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

Рэпер Гео Пика заплатит 10 тысяч рублей за трек с оскорблением полицейских
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российского рэпера Гео Пика (настоящее имя Георгий Джиоев) оштрафовали за разжигание нанависти и вражды к сотрудникам полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Как установил сыктывкарский городской суд, в тексте одной из своих песен Джиоев оскорблял и вызывал ненависть к сотрудникам полиции. После того как трек был опубликован в социальных сетях артиста, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении. По решению суда рэпер заплатит 10 тысяч рублей.

12 февраля рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, дал милостыню перед заседанием суда по делу о грабеже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас всю ночь бомбили». ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Семи российским вузам объявили предостережение

    Бортпроводник был уволен из-за мастурбации перед коллегой и выиграл дело

    Россиянка получила 12 лет колонии за распространение листовок

    Определена неочевидная причина развития жировой болезни печени

    Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

    Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

    Москву завалило снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok