Смартфон Samsung появился в России до официального анонса

В России опубликовали обзор на Samsung Galaxy S26 Ultra до его анонса

Известный блогер Wylsacom, на YouTube которого подписано 11,5 миллиона пользователей, показал обзор Samsung Galaxy S26 Ultra. Ролик опубликован на его канале.

Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) заявил, что в его распоряжении оказался флагманский Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон должны представить только 25 февраля — девайс появился у него до официального анонса. Блогер перечислил характеристики устройства и рассказал о его недостатках, но отказался сообщать, как ему удалось получить устройство.

По словам Петухова, он в целом разочарован аппаратом, так как он почти не отличается от Galaxy S25 Ultra, вышедшего год назад. Wylsacom нашел лишь пять отличий нового смартфона от старого — экран-антишпион, поддержка зарядки мощностью 60 ватт, обновленная камера с увеличенной светосилой, новые функции искусственного интеллекта (ИИ) и алюминиевый корпус, которым заменили титановый.

Wylsacom предсказал, что смартфон будет стоить в России до 150 тысяч рублей, и посоветовал потенциальным владельцам девайса подождать скидок. Также Петухов раскритиковал Samsung за копирование Apple.

Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля в 21:00 по Москве.

В сентябре блогер Wylsacom показал новый планшет Apple iPad Pro M5 за месяц до анонса. На видео ютубера из России обратили внимание западные СМИ.