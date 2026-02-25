Реклама

Наука и техника
07:30, 25 февраля 2026Наука и техника

В iPhone нашли секретный жест

Cult of Mac: Секретный жест с двумя пальцами упростит работу с iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Журналисты профильного блога Cult of Mac рассказали о секретном жесте, который упрощает работу с iPhone. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы отметили, что нашли в iOS особый жест, который позволяет выделить несколько элементов сразу. Они продемонстрировали его на примере встроенного мессенджера и SMS-сервиса iMessage. Оказалось, что если провести по экрану двумя пальцами снизу вверх, то можно выделить сразу несколько сообщений.

«Как только вы освоите этот жест двумя пальцами, вы будете использовать его повсюду», — похвастались своей находкой энтузиасты. Они обратили внимание, что с его помощью можно в одно касание выделить несколько сообщений, а затем пометить их как прочитанные или удалить.

Также оказалось, что этот жест работает и с другими встроенными в iOS сервисами. В приложении «Почта» можно выделить сразу несколько электронных писем, «Напоминания» — заметки, «Заметки» — текстовые документы, «Файлы» — любые элементы, «Телефон» — пропущенные звонки, голосовые сообщения и контакты.

Ранее в Windows 11 добавили встроенную утилиту для тестирования скорости интернета. Она позволяет проверять качество интернет-соединения, не используя сторонних программ.

