07:00, 25 февраля 2026Забота о себе

Сексологи раскрыли малоизвестную правду о сексе с глубоким проникновением

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Сексологи Иэн Кернер и Кэрол Куин назвали частые ошибки при сексе с проникновением и раскрыли малоизвестную правду об этом виде секса. Их мнение приводит издание Men's Health.

Кернер заявила, что большинство мужчин представляют себе глубокое проникновение как интенсивный и энергичный половой акт. По ее мнению, это огромное заблуждение, так как большинство женщин от подобного проникновения испытывают дискомфорт, а примерно треть — боль. «Когда мы говорим о глубоком проникновении, речь идет скорее о медленных толчках, которые создают очень приятное ощущение наполненности», — рассказала сексолог.

Куин добавила, что для этой цели идеально подходят позиции, в которых партнер находится сзади, например «догги-стайл» и ее вариации. Еще один вариант — это поза, в которой партнерша лежит на спине, прижав колени к груди. Также ноги можно положить на плечи партнера.

Кроме того, Куин посоветовала попробовать позы, в которых открыт доступ к клитору. «На самом деле, во время секса нужно думать и о клиторе, и о влагалище. Нужно понимать, что часть клитора стимулируется снаружи, а часть — изнутри», — дала совет сексолог.

Ранее эксперт по вопросам сексуального здоровья Карин О’Салливан предупредила, что эротические игры с едой грозят серьезными проблемами со здоровьем. В частности, по ее словам, попадание пищевых продуктов во влагалище грозит инфекциями.

    Обсудить
    Сексологи раскрыли малоизвестную правду о сексе с глубоким проникновением

