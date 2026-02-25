Семенович раскрыла свой язык любви

Певца Семенович призналась, что может укусить возлюбленного

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович в беседе с корреспондентом «Пятого канала» раскрыла свой язык любви. По признанию артистки, она не привыкла сдерживать чувства.

Семенович рассказала, что если ее переполняют эмоции, она может укусить возлюбленного. Избранник певицы, предприниматель Денис Шреер временами возмущается, но на самом деле с радостью принимает подобные проявления любви.

«Я же вижу, что ему нравится. Могу сильно укусить, могу сильно обнять, не знаю, что угодно могу сделать», — заявила звезда.

Семенович и Шреер состоят в отношениях два года. Однако сыграть свадьбу мешает одно обстоятельство — бизнесмен женат. В Германии у мужчины проходит бракоразводный процесс, там же живут бывшая супруга и сын. После завершения необходимых процедур, пара устроит свадьбу.

Ранее Семенович ответила на насмешки по поводу фигуры. Она опровергла слухи о беременности свежими кадрами своей фигуры.