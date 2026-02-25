10 лет назад при взрыве на шахте «Северная» погибли 36 человек. Как виновнику аварии удалось бежать в Великобританию с миллионами?

Десять лет назад, 25 февраля 2016 года, в угольной шахте «Северная» в городе Воркута (Республика Коми) произошел взрыв метана. Катастрофа унесла жизни 36 человек, а тела 26 из них так и остались под землей. Трагедия стала результатом коррупционных отношений проверяющих органов и руководства компании «Северсталь Менеджмент», которой и принадлежала шахта. Почти все, кто был причастен к тем преступным схемам, предстали перед судом и понесли наказание, однако главный виновник скрылся в Великобритании, прихватив с собой многомиллионный «золотой парашют». Подробности одной из крупнейших аварий в истории горнодобывающей промышленности России вспомнила «Лента.ру».

Взрыв в шахте «Северная» унес десятки жизней

25 февраля 2016 года в 14:09 по местному времени (совпадает с московским) в воркутинской шахте «Северная» прогремел взрыв. В лаве 412-З на глубине 780 метров взорвалась метановоздушная смесь — это привело к обрушению горных пород и задымлению выработок. В момент взрыва под землей находились более 100 человек.

Эвакуация началась немедленно. Из Москвы на место ЧП вылетели старшие офицеры МЧС, чиновники государственной комиссии и высший менеджмент «Северстали». Под землю спустились сотрудники военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна (именно они обслуживали «Северную») и шахтеры-добровольцы. Работы велись круглосуточно.

В первые часы удалось поднять на поверхность 80 выживших (часть из них — с отравлением угарным газом и различными травмами) и четыре тела. Но рабочие двух участков — добычного № 12 и проходческого № 1 — оказались полностью отрезаны от выходов. 26 шахтеров найти так и не смогли.

В тот же день в 20:26 прогремели новые взрывы, но даже в таких условиях спасательные работы не сворачивали — они продолжались до 28 февраля, пока шахту не сотрясла третья серия взрывов. В то время в лаве находились 38 горноспасателей и 39 шахтеров — шестерых из них подняли на поверхность без признаков жизни, еще шестерых госпитализировали.

Вход на шахту «Северная» в Воркуте Фото: Владимир Юрлов / ТАСС

После этого операцию свернули: шансов найти живых не оставалось. Саму шахту решили затопить, чтобы потушить подземный пожар.

Компания готова приступить к этим работам хоть завтра, необходимое оборудование и материалы для этого есть, все упирается в юридический момент — пока суд не примет решение о признании 26 горняков погибшими, проводить такие работы нельзя Андрей Харайкин в 2016 году — сотрудник пресс-службы «Воркутауголь»

«Северную» затопили вместе с телами шахтеров

Воркутинский суд принял решение быстро: уже 4 марта 2016 года, спустя несколько дней после заявления Харайкина, 26 пропавших горняков признали ушедшими из жизни — с учетом обстоятельств трагедии. Это позволило начать выплату компенсаций их родственникам.

Церемония прощания с шахтерами, работавшими на «Северной» Фото: Алексей Штокал / ТАСС

6 марта в шахту начали закачивать воду — на работы ушло 65 дней и 5,6 миллиона кубометров воды. Через некоторое время воду планировали откачать, чтобы извлечь тела и начать работы по восстановлению шахты, но этого не произошло. «Северная» все еще законсервирована.

Всего с 25 февраля по 1 марта на шахте «Северная» произошло шесть взрывов. Они унесли жизни 36 человек: 31 шахтера и 5 горноспасателей.

Работники сообщали о нарушениях на шахте

Сразу после случившегося было возбуждено уголовное дело. Постановление подписал руководитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР), а расследование дела для объективности передали в центральный аппарат комитета.

Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, в результате которого погибли шахтеры в Республике Коми, передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СКР Владимир Маркин в 2016 году — официальный представитель СКР

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина из Москвы в Коми выехала группа следователей и криминалистов с опытом расследования подобных аварий. В начале марта 2016 года в управлении шахты «Северная», а затем и в офисе компании «Воркутауголь» в Воркуте прошли обыски. Сотрудники СКР изымали технику и проводили опись документов.

При этом изъятые бумаги свидетельствовали: в шахте все было хорошо. Оперативные и экстренные планы согласовывались и проверялись не один раз, а мелкие недочеты, которые находили надзорные органы, устранялись в течение суток.

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин (слева) общается с одним из пострадавших при взрыве в шахте «Северная». Февраль 2016 года Фото: Владимир Юрлов / РИА Новости

Другого мнения придерживались шахтеры, работавшие на «Северной».

По их словам, в шахте было множество серьезных нарушений. Например, ширина специальных воздушных ходов, которые при аварии используются как эвакуационные, не превышала 30 сантиметров. А за неделю, предшествующую взрыву, все датчики показывали многократное превышение концентрации метана (4-5 процентов при максимально допустимом одном проценте).

Тем не менее ни один проверяющий этого не зафиксировал, а данные автоматических станций говорили, что опасной концентрации газа не выявлено. Как бы то ни было, проверить слова работников, пока шахта затоплена, было просто невозможно.

Тайны руководства «Северной» раскрыл полиграф

Изначально комиссия по выяснению причин трагедии на «Северной» решила, что взрыв стал следствием неизбежных в шахтах случайностей. В эту комиссию входил директор компании «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин — в ноябре 2016 года он тихо уволится «по соглашению сторон».

Между тем в мае 2016 года, спустя несколько месяцев после трагедии, из Москвы в Воркуту приехала группа полиграфологов «Северстали». Проверки на полиграфе («детекторе лжи») проводились в компании регулярно.

Проверка должна была быть проведена еще в феврале, но из-за произошедшего ее отложили. Причем, по данным следствия, московское руководство не хотело в мае отправлять специалистов в Воркуту, но Ларин на этом настоял Майор юстиции Алексей Артеев в 2016 году — следователь по особо важным делам управления СКР по Республике Коми

Заседание рабочей группы Правительственной комиссии в Воркуте Фото: Владимир Юрлов / РИА Новости

В течение недели полиграфологи работали с местным начальством. Записи их бесед позже внимательно изучили следователи и обратили внимание на 35-летнего Вадима Шаблакова — на тот момент мужчина занимал пост директора управления «Воркутауголь», входящего в «Северсталь Менеджмент».

Отвечая на вопрос полиграфолога, Шаблаков сообщил, что в работе «Воркутауголь» есть «серые зоны, про которые знает руководство Северстали». В частности, они «просто платят дополнительную зарплату определенным должностным лицам». Эта откровенная беседа положила начало большому расследованию.

Главный виновник аварии сбежал в Великобританию

После рассказа Вадима Шаблакова следователи вновь просмотрели изъятые документы и технику. В этот раз они искали информацию о «дополнительных зарплатах» и не прогадали. Переписка Шаблакова и Ларина, которая на первый взгляд казалась безобидной, приобретала новый смысл.

В ней фигурировали некие суммы и три надзирающих за угольщиками ведомства: Ростехнадзор, Трудовая инспекция и Военизированная горноспасательная часть (ВГСЧ).

Если смотреть документы в отрыве от показаний работников шахты, то ситуация на «Северной» была вполне благополучной. (…) А вот если анализировать весь комплекс материалов — картина получалась совсем иная. Ответственные должностные лица шахты на допросах говорили, что на 12-м участке, где произошел взрыв, нарушений было много, но нам все говорили: с надзорами была договоренность Майор юстиции Алексей Артеев в 2016 году — следователь по особо важным делам управления СКР по Республике Коми

В переписке следователи нашли имена руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко, командира военизированного горно-спасательного отряда Печорского бассейна Леонида Лобкова и главного государственного инспектора Воркутинского отдела Трудовой инспекции Петра Гильца.

Экс-гендиректор компании «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин Фото: Владимир Юрлов / РИА Новости

В конце 2016 года их всех задержали. Шаблаков, который на полиграфе рассказал про «серые зоны», сразу начал сотрудничать со следствием. Остальные чиновники признавать свою вину отказались.

А Ларин накануне задержаний вместе с семьей вылетел в Великобританию. При этом 7 ноября 2016 года его по согласованию сторон уволили с должности гендиректора «Северсталь Менеджмент» и выплатили в качестве «золотого парашюта» почти 160 миллионов рублей. Мужчина до сих пор находится в розыске по делу о даче взятки, которое напрямую связано с шахтой «Северная».

В ходе расследования этих уголовных дел была выявлена группа руководящих работников, состоящих из руководства «Воркутауголь» и «Северсталь Менеджмент». Они систематически передавали взятки, или, как верно сказал во время беседы с полиграфологом Шаблаков, «платили дополнительную зарплату» должностным лицам контролирующих органов Майор юстиции Алексей Артеев в 2016 году — следователь по особо важным делам управления СКР по Республике Коми

За взрыв на «Северной» ответили 14 человек

Как установило следствие, все махинации вокруг «Северной» преследовали одну цель — формально повысить ее рентабельность. В частности, за время работы Александра Гончаренко шахту фактически ни разу не закрывали из-за нарушений безопасности — сам чиновник объяснял это хорошей организацией работ.

Однако сразу после трагедии в Воркуте он неожиданно передумал и направил в адрес «Северсталь Менеджмент» три административных протокола, оштрафовав руководство за грубые нарушения на 30 миллионов рублей. В телефонных разговорах он признавался, что не согласен с этим решением, но «Москва лютует».

Горноспасатели в шахте «Северная». 26 февраля 2016 года Фото: Владимир Юрлов / ТАСС

Всего к ответственности за нарушения безопасности на шахте «Северная» привлекли 14 человек. В их числе трое проверяющих, девять работников шахты (одного из них не стало во время аварии) и двое сотрудников «Воркутауголь». Им предъявили обвинения по статьям 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») и 293 («Халатность») УК РФ.

По версии следствия, с ведома обвиняемых на шахте систематически нарушались требования безопасности. В результате после обрушения кровли произошло короткое замыкание и взрыв метановоздушной смеси — это унесло жизни сначала 30, а потом и еще 6 человек.

Свою вину по делу признал только замначальника участка аэрологической безопасности Александр Халиченко, другие отрицали свою причастность к взрыву

Расследование дела завершилось в 2019 году. Один из обвиняемых — главный инженер Виктор Титков — не дожил до приговора. Он ушел из жизни в январе 2021 года из-за болезни.

Остальные обвиняемые предстали перед судом, при этом подсудимые пытались затянуть разбирательство. В итоге судье пришлось принять меры организационного характера.

Вид на шахты «Северная», «Аяч-Яга» и цементный завод в Воркуте Фото: Алексей Резниченко / ТАСС

Двоих (в том числе Леонида Лобкова из ВГСЧ) приговорили к колонии на срок от 4 до 7 лет, девять человек отправили в колонии-поселения на сроки от 2,5 до 4,5 года, еще двоим назначили условное наказание. Незадолго до этого Александра Гончаренко из Ростехнадзора приговорили к пяти годам лишения свободы за взятки.

Шаблакова, который активно сотрудничал со следствием, от уголовной ответственности освободили. А Петр Гильц из Трудовой инспекции покончил с собой в камере через месяц после ареста.

***

Скрыться от следователей удалось лишь экс-директору «Северсталь Менеджмент» Вадиму Ларину. Он до сих пор находится в международном розыске, хотя его местонахождение хорошо известно. Мужчина обосновался в Великобритании, в графстве Кент. Там у него собственный дом в 27 километрах к юго-западу от Лондона.

По версии следствия, именно Ларин руководил группой менеджеров, которые регулярно платили деньги чиновникам. Это в конечном итоге и привело к катастрофе, которая унесла жизни 36 человек. Тем не менее Великобритания отказывается выдавать Ларина России, так как его вина по делу якобы не доказана.

