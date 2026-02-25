Реклама

Россия
16:47, 25 февраля 2026Россия

Соратник Ельцина назвал главное событие 1990-х

Экс-глава Госкомимущества Кох назвал августовский путч главным событием 1990-х
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Альфред Кох (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), соратник Бориса Ельцина, в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом на территории России) назвал главное событие 1990-х годов. Видео опубликовано на YouTube.

«Главные события — это, конечно, 91-й год, августовский путч, и все, что случилось после него. Развал Советского Союза. Начало реформ», — пояснил он.

По мнению Коха, вторым важным этапом в 1990-х годах включал в себя расстрел Белого дома, а также принятие новой Конституции России.

Ранее политолог Илья Гращенков объяснил негативное отношение россиян к фигуре Бориса Ельцина, который занимал должность президента России восемь лет. За это время в стране были проведены масштабные экономические реформы, но одновременно с этим страна столкнулась с такими трудностями, как экономический кризис, падение уровня жизни и политическая нестабильность.

