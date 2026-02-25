Реклама

03:54, 25 февраля 2026

США обвинили Россию в затягивании конфликта на Украине

Брюс: Поддержка России третьими странами является причиной затягивания конфликта
Юлия Мискевич
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что затягивание конфликта в Украине напрямую связано с поддержкой, которую Россия получает от третьих стран. С соответствующим заявлением она выступила на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Брюс, Китай остается «решающим фактором», способствующим развитию российского военно-промышленного комплекса. Она подчеркнула, что США неоднократно призывали Пекин прекратить поставки товаров двойного назначения и компонентов, используемых в производстве беспилотников и другого вооружения, применяемого в зоне конфликта. Кроме того, КНР продолжает оставаться одним из ведущих импортеров российской нефти.

В своем выступлении американский дипломат также перечислила других союзников Москвы. По ее данным, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) передала России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, а с октября 2024 года задействовала тысячи своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне РФ. Иран, в свою очередь, поставил сотни беспилотных летательных аппаратов и соответствующих технологий.

Особое внимание Брюс обратила на появление новых игроков в этом взаимодействии. Она отметила, что в 2025 году Куба, которая уже становится значительным поставщиком иностранных войск, подписала новые оборонные соглашения с Россией и Белоруссией.

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что участники переговоров по урегулированию украинского конфликта работают в непростых условиях и осознают ответственность за результат.

