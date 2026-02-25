Реклама

Наука и техника
13:44, 25 февраля 2026Наука и техника

Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»

Daily Star: Россия создает гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия разрабатывает «неудержимую» гиперзвуковую ракету, которая превосходит по характеристикам ракетный комплекс (РК) «Орешник». Новое вооружение сможет долететь до Лондона за восемь минут. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на заявление военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, который назвал новую российскую ракету «сыном Орешника».

Сообщается, что новая система сможет переносить восемь кинетических боеголовок и поражать цели на глубине до тридцати метров.

Издание со ссылкой на военного эксперта сообщает, что новая разработка будет оснащена усовершенствованными системами управления. По информации источника, на данный момент ведутся работы по улучшению точности попадания ракет, что сделает оружие более эффективным при ударах как и по целям на Украине, так и по объектам на Западе. Однако информация о создании подобной ракеты пока отсутствует.

Ранее стало известно, что «Калашников» создал первый в России тактический управляемый боеприпас с дальностью полета более 100 километров, который называется «КУБ-10МЭ». Уточняется, что боеприпас отличается высокой защищенностью от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

