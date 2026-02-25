Реклама

Экономика
17:09, 25 февраля 2026Экономика

Существование толстых медведей в одном регионе опровергли

Биолог Мордвинцев: На Земле Франца-Иосифа нет толстых медведей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

В районе Земли Франца-Иосифа не зафиксировали появления большего количества толстых медведей. Об этом рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, российские ученые ведут многолетнее наблюдение за популяцией белого медведя на архипелаге и не замечают изменений в упитанности особей, несмотря на противоположные выводы норвежских коллег. «Могу сказать, что мы на протяжении 2010-2024 годов никакого изменения в состоянии медведей, то есть в их "индексе упитанности", не наблюдали», — отметил Мордвинцев.

Он добавил, что исследования на архипелаге чаще всего проводятся весной, в период выхода самок из родовых берлог после вскармливания потомства, когда они не могут быть слишком упитанными. Самцы остаются активными все время, однако и среди них ученые не заметили особей с избыточным весом.

Ранее стало известно, что в российских зоопарках появился дефицит капибар. Нехватка животных связана с их резко выросшей за последнее время популярностью.

