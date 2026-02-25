Реклама

20:02, 25 февраля 2026Интернет и СМИ

Телеведущая пережила третий выкидыш и попала в больницу

Австралийская ведущая Трелоар попала в больницу из-за третьего выкидыша
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @caseytreloar7

Австралийская телеведущая Кэйси Трелоар попала в больницу из-за третьего подряд выкидыша. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня мне сделали операцию из-за оборвавшейся беременности номер три. За последние шесть месяцев мы сказали "прощай" три раза», — написала ведущая.

По словам Трелоар, они с женихом были уверены, что в этот раз беременность пройдет благополучно. Она добавила, что из-за выкидыша испытала боль, опустошение, тревогу и скорбь.

Ведущая также объяснила, что решила рассказать о прервавшейся беременности, чтобы поддержать другие пары, столкнувшиеся с выкидышем. «Выкидыш часто переживают в одиночку. Если вы на том же пути, знайте, что вы вас видим», — отметила Трелоар.

Ранее о третьей прервавшейся беременности рассказала популярная блогерша из США Индиа Бэтсон. Она назвала случившееся ужасным.

