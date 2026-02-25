Трамп надел золотую медаль Олимпиады-2026 и отказался ее возвращать

Президент США Дональд Трамп надел золотую медаль Олимпиады-2026, полученную из рук хоккеиста Мэттью Ткачука, и отказался ее возвращать. Об этом сообщает New York Post.

Это произошло во время торжественного приема в Белом доме, организованного в честь американской хоккейной сборной. Надев медаль, которую ему дал Ткачук, Трамп сказал: «Теперь я ее не верну. Выменяю на что-нибудь».

Сборная США одержала победу на зимней Олимпиаде-2026. В финальном матче турнира американцы в овертайме переиграли команду Канады со счетом 2:1.

Таким образом, сборная США в третий раз в истории стала олимпийским чемпионом. Ранее американцы выигрывали золотые медали в 1960 и 1980 годах.