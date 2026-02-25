Трамп высказался о поставках оружия на Украину

Трамп: НАТО по полной стоимости покупает оружие у США для Украины

Страны Североатлантического альянса по полной стоимости закупают оружие для последующей передачи Украине по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления «О положении Союза», запись которого опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Все, что мы отправляем на Украину, проходит через НАТО, и они платят нам полностью», — подчеркнул американский лидер в своем обращении к Конгрессу.

Трамп также напомнил, что страны военного блока согласились платить 5 процентов от своих ВВП в общий бюджет НАТО.

3 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не все страны альянса хотят закупать у США оружие для Украины в рамках инициативы PURL. По его словам, ряд стран — участниц блока вносят существенный вклад, в то время как другие «ничего не делают».