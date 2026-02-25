У осужденного за взятки российского экс-мэра забрали беговую дорожку

Экс-мэра Троицка осудили на 14 лет за получение взятки в виде беговой дорожки

Суд приговорил к 14 годам колонии и штрафу в размере девяти миллионов рублей бывшего мэра Троицка за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Речь идет об Александре Виноградове. Как установил суд, в период с марта 2020 по декабрь 2022 года он получал от предпринимателя взятки на общую сумму 763 тысячи рублей. Среди полученного оказалась беговая дорожка. За взятки экс-мэр обеспечивал бизнесмену ускоренный и беспрепятственный ввод нежилых зданий в эксплуатацию, содействие в получении земель, а также помогал решить другие вопросы с недвижимостью.

Беговая дорожка и деньги, полученные в качестве взятки, конфискованы. Имущество Виноградова на общую сумму свыше 3,6 миллиона рублей арестовано.

Ранее сообщалось, что взятки экс-мэр получал от владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова.

