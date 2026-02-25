Реклама

15:33, 25 февраля 2026

Уиткофф рассказал о креативных идеях по Украине

Уиткофф: На столе переговоров по Украине есть много креативных идей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал о «креативных идеях», возникших в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале украинского предпринимателя Виктора Пинчука.

«Есть много креативных идей на столе переговоров», — отметил спецпосланник.

По словам Уиткоффа, эти идеи реалистичны и разумны. При этом он подчеркнул, что не может их обсуждать в рамках своего выступления на украинском форуме YES Meeting, так как это «было бы неуместно».

Ранее Уиткофф заявил, что в следующие несколько дней может состояться новый раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта при участии представителей России, США и Украины. Он добавил, что встреча может пройти во Флориде.

