Украинцы попросили перестать называть их стойкими вслед за Зеленским

NYT: Украинцы не хотят, чтобы их называли стойкими вслед за Зеленским

Многие украинцы устали от тягот конфликта и больше не хотят, чтобы их вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским называли стойкими. Об этом со ссылкой на украинских граждан сообщает издание The New York Times (NYT).

«Президент Владимир Зеленский назвал украинцев несломленными. Однако киевлянка [Ксения] Шетелия и многие другие говорят, что им надоели как трудности, так и то, что их называют стойкими перед лицом этих трудностей», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что украинцы начали все чаще говорить в соцсетях о том, что они ломаются из-за проблем, связанных с конфликтом и боевыми действиями.

Ранее сообщалось, что в феврале украинцы пересмотрели свою позицию по уступкам территорий. По данным опроса киевского международного института социологии (КМИС), 40 процентов согласны на отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности. При этом в январе о готовности на территориальные уступки для урегулирования конфликта заявляли 33 процента украинцев.