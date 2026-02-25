Реклама

Наука и техника
20:41, 25 февраля 2026Наука и техника

В Германии признали уникальность российской «Вербы»

DN: Уникальная ГСН российской «Вербы» эффективно обнаруживает цели
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) 9К333 «Верба» оснащен уникальной головкой самонаведения (ГСН), которая позволяет эффективно обнаруживать различные цели. Результативность российского комплекса признал немецкий портал Defence Network (DN).

ПЗРК «Верба» предназначен для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. «Его ракета 9М336 использует уникальную трехдиапазонную ГСН (ультрафиолетовый, ближний инфракрасный, средний инфракрасный спектры) для превосходного обнаружения целей, обнаружения ложных целей и защиты от помех», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Верба» в десять раз превосходит комплексы прошлого поколения по уровню защищенности от мощных помех. Комплекс способен эффективно поражать цели с низким тепловым излучением.

ПЗРК «Верба» приняли на вооружение в 2014 году. Считается, что этот комплекс в полтора-два раза превосходит ПЗРК «Игла-С» по эффективности. Ракета «Вербы» способна перехватить цель на дальности до шести километров.

Ранее в феврале холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что ПЗРК «Верба» обеспечили поражение тысячи дронов в зоне проведения специальной военной операции.

