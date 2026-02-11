Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Российская «Верба» сбила тысячи дронов

«Высокоточные комплексы»: ПЗРК «Верба» сбил тысячи дронов в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» сбил тысячи дронов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС в ходе выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сообщил представитель холдинга «Высокоточные комплексы».

«Комплекс работает по беспилотникам — и приятно слышать о том, что тысячи беспилотников сбивает "Верба"», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ПЗРК применяется на линии боевого соприкосновения и при отражении налетов беспилотников.

В январе «Российская газета» заметила, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать современными ПЗРК «Верба» для борьбы с авиацией противника.

В ноябре «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщили, что «Верба» занимает лидирующие позиции в мире среди вооружений аналогичного вида.

